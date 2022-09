ASCOLTA L'ARTICOLO

L’iniziativa “Le vie dei tesori” torna in provincia di Trapani. Sono tre le città coinvolte: Trapani (dove apre, tra gli altri, il palazzo della Prefettura), Marsala e Mazara del Vallo. Le tre città saranno visitabili con un unico coupon. Si inizia sabato e si va avanti per tre weekend, sempre sabato e domenica, fino al 25 settembre. Per partecipare a Le Vie dei Tesori basta acquisire il coupon per l’ingresso con visita guidata sul www.leviedeitesori.it o negli infopoint allestiti durante il Festival in ogni città. Un coupon da 18 euro è valido per 10 visite, da 10 euro per 4 visite e da 3 euro è valido per un singolo ingresso. Per le passeggiate è previsto un coupon da 6 euro. Per le esperienze, i coupon sono di valore variabile. E’ consigliata la prenotazione on line su www.leviedeitesori.com. Per chi è sprovvisto del coupon “multiplo” saranno disponibili nei luoghi solo ticket da 3 euro. Le scuole o i gruppi organizzati possono scrivere a prenotazioni@leviedeitesori.it.

