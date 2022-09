Le slot machine sono uno dei giochi da casinò più popolari in tutto il mondo. Se siete nuovi al gioco d’azzardo, vi starete chiedendo come giocare alle slot machine Online Casino. Fortunatamente, siete nel posto giusto.

Questa guida è dedicata agli utenti alle prime armi che desiderano saperne di più sulle slot machine. Nelle sezioni che seguono, scoprirete tutto quello che c’è da sapere su questi giochi, come funzionano, come trovare i migliori e le caratteristiche che offrono.

Cosa sono le slot machine

Prima di entrare nel merito del funzionamento delle slot, cerchiamo di capire cosa sono. In un online casino, si tratta di giochi con tre o cinque rulli che si devono far girare inserendo virtualmente un gettone o effettuando una puntata.

In base ai simboli che compaiono sui rulli alla fine del giro, si vince o si perde.

Le slot machine possono differire in modo significativo per quanto riguarda le possibili vincite, quindi è necessario studiare attentamente il potenziale di ogni gioco prima di giocarci. Potrebbe sembrare un po’ complicato, ma in realtà è molto più semplice di quanto si pensi.

Tipi di slot machine

In passato esistevano pochi tipi di slot e le più comuni erano le classiche one-armed bandits, con tre rulli.

Oggi, tuttavia, l’industria del gioco d’azzardo si è evoluta e si possono trovare macchine da gioco per tutti i gusti.

Esistono ancora molti modelli classici con tre slot, che sono forse i più adatti a chi non ha una particolare attitudine al mondo della tecnologia.

Tra queste, ci sono le fruit machine, che hanno come simboli vari frutti come meloni, limoni, prugne, arance e così via.

Poi ci sono gli innovativi giochi di online casino, che hanno cinque o più rulli, molte linee di pagamento e una grafica eccezionale. Presentano diversi giochi bonus e animazioni speciali.

Un’altra importante tipologia di slot è quella che prevede un jackpot. Si tratta cioè di una serie di slot machine collegate tra loro tramite internet.

Una piccola parte degli importi scommessi finisce in un montepremi generale. Ciò significa che il jackpot può arrivare a decine o addirittura centinaia di migliaia di dollari.

Caratteristiche della slot

Parliamo ora delle varie caratteristiche che costituiscono una parte importante delle slot machine. Ecco le principali:

Funzione Gamble. Si tratta di un gioco extra che consente di moltiplicare le vincite. È presente in alcune slot e il suo meccanismo è piuttosto semplice. Una volta vinta una certa somma di denaro dal giro, vedrete apparire sullo schermo il pulsante “Gamble”. In poche parole, utilizzando questa modalità, metterete in gioco le vostre potenziali vincite e punterete a raddoppiarle. Di solito, si tratta di scegliere tra le classiche carte Testa o Croce o Rosso o Nero. Se indovinate, le vostre vincite raddoppieranno e potrete giocare di nuovo. Se invece la scelta è sbagliata, si perderà la potenziale vincita.

Questa funzione consente di impostare una puntata e il numero di giri desiderati e di avviare il gioco in modalità automatica. Avrete due particolari vantaggi: il primo è che i rulli gireranno più velocemente del solito e il secondo è che non dovrete cliccare ogni volta sul pulsante “Gira” per far girare i rulli, in quanto la slot farà tutto autonomamente. È possibile interrompere questa funzione in qualsiasi momento.

Re-spin. Grazie a questa funzione è possibile far girare nuovamente i rulli senza dover utilizzare il proprio denaro.

Giri moltiplicatori: Quando questa funzione viene attivata, spesso in combinazione con i giri gratuiti, le vincite vengono aumentate in base al moltiplicatore.

Come già detto, le slot sono uno dei giochi più popolari che si possono trovare in un online casino.

La loro popolarità è dovuta principalmente al fatto che non è necessaria alcuna particolare abilità o strategia per poterli giocare. Si basano esclusivamente sulla fortuna, per cui possono essere giocati sia dai nuovi giocatori che da quelli più esperti.

AUTORE. Redazione