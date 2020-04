L’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo si sviluppa giornalmente in maniera costante. L’imponente dispiegamento di forze messe in campo, pare però non fermare i “furbetti” che in tutti i modi cercano di inventare le scuse più disparate per giustificare le uscite da casa. Negli ultimi giorni, infatti, una coppia di Campobello e due cittadini domiciliati a Mazara del Vallo sono stati denunciati dai militari dell’Arma dei Carabinieri all’autorità giudiziaria per il reato di “false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale”. Nella circostanza, dalle numerose verifiche sulle autocertificazioni presentate durante i controlli su strada, è emerso come – in talune circostanze – quanto dichiarato al momento del controllo non corrispondesse al vero.

In un caso, ad esempio, alcuni hanno esibito ai militari dell’Arma un autocertificazione in cui veniva dichiarato falsamente che si erano poco prima recati dal medico; in altro controllo, invece, che erano usciti per motivi di necessità, mentre invece erano stati sorpresi ad abbondare per strada rifiuti non pericolosi nel quartiere tonnarella e per questo motivo sono stati denuciati all’A.G. di Marsala.

A Salemi invece personale della locale Stazione Carabinieri ha sanzionato il titolare di un Alimentari/Tabacchi in quanto lo stesso, preposto alla sola vendita di tabacchi, stava abusivamente somministrando in loco birre ad alcuni avventori. Sanzionati pure gli avventori veniva segnalata l’attivita e quanto successo alla Prefettura per la sospensione ai sensi dell’art. 15 decreto legge 14/2020