Il messaggio, come si può immaginare, ha generato il panico. Così l’autrice – una donna di Castelvetrano – a CastelvetranoSelinunte,it ha tenuto a scusarsi: «Da un messaggio inviato, in maniera superficiale, a un gruppo privato, sfuggito negligentemente, è stato creato un allarmismo che non aveva il fine di ledere gli interessati ne tantomeno le persone che le circondano o gli enti coinvolti», ha detto la signora.

«Non riesco a dire nulla se non di scusarmi», ha chiarito. E ancora: «Lo scopo era quello di chiedere attenzione e tutela, ma il risultato è stata una baraonda mediatica che ha arrecato solo disagi e pressioni psicologiche aggiuntive alle persone coinvolte». La signora ha ammesso l’errore compiuto: «Sono mortificata dell’accaduto e auspico una pronta guarigione per chi è positivo. Spero tanto che in errori del genere non incappi mai più nessuno», ha detto la signora.