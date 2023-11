L’Italia è il Paese della tombola, e forse per questo la sua variante “americana” del Bingo non ha fatto fatica a radicarsi e a diventare popolare lungo lo Stivale. Dopo la sua introduzione (avvenuta con una legge del 1999) il gioco ha incontrato l’interesse di diverse migliaia di persone, che lo praticano in circa 200 sale. Nel 2021 (dati ADM) in tutto il territorio nazionale erano presenti 191 sale bingo, 185 invece nel 2022.

La storia del bingo in Italia

Nel dettaglio, il Bingo come lo conosciamo oggi è stato introdotto in Italia con la legge n. 133 del 13 maggio 1999 che prevedeva l’istituzione di sale che avrebbero avuto anche la funzione di aggregazione sociale. Alla legge sono seguiti tre decreti ministeriali che hanno stabilito le regole del gioco e le modalità di apertura e gestione delle sale.

Dopo alcuni anni dalla nascita, una svolta è arrivata con l’avvento di Internet. Grazie alla Rete il Bingo ha iniziato a spostarsi progressivamente anche online, con numerose piattaforme web che hanno permesso una maggiore accessibilità e incentivato un’ulteriore espansione del gioco nel Paese, ad esempio sui molteplici siti di bingo online si parla perfino di promozioni legate al gioco oppure di incentivi in relazione alla prima registrazione dell’utente sulla piattaforma.

Le sale bingo in provincia di Trapani e Agrigento

Stando proprio alle informazioni contenute nel Libro Blu 2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Sicilia è la regione italiana con il più alto numero di sale bingo, ben 28 contro le 25 presenti in Lombardia, Lazio e Campania. Secondo un documento dell’ADM con elenco delle sale attive al 31 dicembre scorso, nella provincia di Trapani sono presenti solo due sale, precisamente nei comuni di Marsala e di Erice.

Parliamo rispettivamente (come può dimostrare facilmente una ricerca su Google Maps) del Bingo Casablanca di Marsala e della Sala Bingo Settimo Cielo di Erice.

Nel primo caso la distanza da Castelvetrano è di 39,2 km con un tempo di percorrenza in auto (che risulta essere il mezzo più rapido e pratico) di 38 minuti. Nel secondo caso invece la distanza dal centro di Castelvetrano è di 87,5 km con un tempo di viaggio di circa un’ora.

Ma per chi vive a Castelvetrano può essere valutata anche l’opzione della provincia di Agrigento, dove, sempre secondo l’elenco dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è presente una sola sala bingo.

Si tratta di Mondo Bingo, attiva nel comune capoluogo. In questo caso la distanza è di circa 95 km con un tempo di percorrenza di oltre un’ora e 20 minuti in auto. Si tratta dello stesso tempo di percorrenza che separa Castelvetrano da Palermo. Nella provincia palermitana, osservando la lista ADM, sono presenti 7 sale bingo, tutte nel territorio del comune capoluogo.



Nonostante le molteplici sale situate sul territorio siciliano, la notevole distanza per chi vive a Castelvetrano, potrebbe tuttavia rimanere una variabile da non sottovalutare, perciò una possibile alternativa potrebbe essere quella di accedervi tramite la rete internet.

La differenza tra bingo in sala e bingo online

Facciamo un po’ di chiarezza. L’ADM distingue nettamente il “bingo di sala” (le 185 sale italiane) ed il “bingo a distanza” (siti online).

Ma cosa differenzia nel dettaglio le due tipologie di gioco? La differenza tra il bingo in luogo fisico e quello sul web riguarda soprattutto l’ambiente di gioco, l’interazione sociale, e alcune regole le modalità di gioco, che tuttavia restano sempre molto semplici (non bisogna essere una delle eccellenze matematiche per comprenderne lo svolgimento!).

Per quel che concerne le regole di base, non c’è grande differenza tra sala e online, ma per quanto riguarda l’ambiente, è semplice da comprendere che: il bingo tradizionale si gioca in un luogo fisico mentre quello online si sviluppa su app e siti web creati dagli operatori, ai quali bisogna accedere dopo aver creato un account. Alla versione digitale del bingo si accede dunque sia da pc che da smartphone o da tablet, e da qualunque luogo dotato di una connessione Internet.

Sul fronte dell’interazione sociale, in sala i giocatori possono vivere un’esperienza sociale diretta, interagendo faccia a faccia, nella versione online invece il gioco si svolge con esperienza sociale limitata.

AUTORE. Claudia Bianco