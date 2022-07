ASCOLTA L'ARTICOLO

Prosegue in maniera brillante la carriera musicale della giovanissima castelvetranese Aurora Di Nino. Già in passato avevamo avuto modo di raccontare i traguardi canori della diciassettenne cantante e musicista, autrice del singolo “Colpevoli di sognare”, pubblicato su tutte le principali piattaforme di streaming musicali lo scorso 23 agosto 2020.

Aurora studia canto alla The Vocal Academy di Mazara del Vallo, diretta da Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo, e ha vinto il 1° premio al concorso Artist Non 2022 (nella giuria Piero e Natale Campisi, la vocal coach Tiziana Fiandra, la cantante Elena Conforto e il produttore Gaspare Federico). Insieme a Giulia Mangialomini (batteria), Chiara Fortunato (basso) e Irene Gentile – Nene Kind (voce) ha da poco dato vita alla sua band, le Revolution Girls, formatasi poco più di un anno fa. La band ha debuttato la scorsa estate al Teatro “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia” a Triscina di Selinunte, a dicembre 2021 ha vinto il 2° posto al concorso Music Street Room di Mazara del Vallo e il prossimo 1 agosto tornerà a calcare il palco del Teatro di Triscina.

Sentito dalla nostra redazione, il papà della giovanissima Aurora ha dichiarato commosso: “Non ho fatto grandi cose nella mia vita, non ho creato niente di meraviglioso. Ma sono soddisfatto perché ho dato al mondo una figlia: la più meravigliosa e la più saggia. In questi anni ho ricevuto più di quel che ho dato e questo è il mio inno a te, figlia. Va’ pure senza rimpianti e lascia un bacio sul mio viso e tutto il futuro nelle tue mani”.

AUTORE. Giacomo Moceri