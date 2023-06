ASCOLTA L'ARTICOLO

Successo di critica per la band siciliana tutta al femminile “Revolution girls” che ha superato le prime selezioni del Premio “Gianni Ravera, una canzone è per sempre”, che si sono svolti a Melilli, in provincia di Siracusa e si è esibita alle finalissime di Castelraimondo nelle Marche. Il gruppo, composto da Irene Gentile (Marsala), voce e tastiere, Aurora Di Nino (Castelvetrano), chitarra e seconde voci, Chiara Fortunato (Castelvetrano), basso e Giulia Mangialomini (Castelvetrano) – tutte allieve della “The Vocal Academy”si è esibito interpretando il brano “Amore disperato”, portato al successo da Nada, artista scoperta proprio da Gianni Ravera. Le ragazze sono state impegnate nella preparazione di alcuni brani da presentare alle fasi finali, con un piccolo corso accademico presieduto da Michele Pecora e arricchito da varie masterclass dirette dallo stesso Pecora e da esperti del settore, critici musicali, manager e discografici. Nelle Marche a presentare la serata è stato Carlo Conti con un cast ricco dei migliori artisti della musica italiana: Iva Zanicchi, Gatto Panceri, Donatella Rettore, Marcella Bella, Marco Carta, Paolo Vallesi, Silvia Salemi, I Gemelli di Guidonia, Michele Zarrillo, Fausto Leali, i Cugini di campagna. Poi spazio alle band emergenti: con 8 brani (5 duetti e tre singoli) si sono esibiti 13 interpreti selezionati tra molti giovani provenienti da tutta la penisola e, tra questi, le Revolution girls.

AUTORE. Redazione