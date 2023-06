ASCOLTA L'ARTICOLO

Un’avventura iniziata quasi per gioco sta per diventare un sogno per le Revolution Girls. Le giovanissime ragazze si trovano da alcuni giorni nelle Marche per il premio “Gianni Ravera” condotto da Carlo Conti e con la direzione artistica di Michele Pecora.

La band tutta al femminile, guidata dal maestro Riccardo Russo e composta dalle castelvetranesi Aurora Di Nino, Chiara Fortunato e Giulia Mangialomini e dalla marsalese Irene Gentile, con il grande talento già dimostrato negli ultimi anni, sono riuscite a superare le varie fasi del prestigioso concorso aperto a cantautori, interpreti e band da tutta Italia. Tra gli ospiti della manifestazione, gli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana come Michele Zarrillo, Cugini di Campagna, Rettore, Fausto Leali, Marcella Bella, Silvia Salemi, Marco Carta, Iva Zanicchi, Le Deva, Paolo Vallesi, Gemelli di Guidonia, Gatto Panceri, Maninni, Noor, Antonio Maggio e SindroMe.

Un percorso che li ha arricchiti a 360 gradi e che terminerà domani, domenica 11 giugno, con le esibizioni allo stadio comunale di Castelraimondo dove le Revolution Girls si esibiranno per la prova finale con il grande pubblico.

