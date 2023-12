Educazione, salute mentale e benessere psicosociale, non discriminazione, cambiamento climatico e sostenibilità. Sono questi i temi individuati come priorità globali per la tutela del futuro di bambini e adolescenti e sui quali si è discusso nella riunione tra i referenti del progetto congiunto Mim/Unicef dal titolo “Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, con lo scopo di promuovere, diffondere e far conoscere la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, arricchendo con questa la proposta educativa. Il presidente provinciale Unicef Mimma Gaglio, il responsabile scuola Unicef Antonio Barone e in rappresentanza dell’Ufficio scolastico provinciale Giusy Salone, hanno invitato tutte le scuole della provincia a focalizzare l’attenzione sulle quattro priorità globali. La presentazione del progetto si è conclusa con la consegna degli attestati alle scuole partecipanti.