Martedì 3 agosto sarà presentato a Marinella di Selinunte presso il i locali di “Pensiero Contemporaneo” nei pressi dell’ingresso al Parco di Selinunte, il libro dal titolo “POLIORAMA SELINUNTINO” in cui Enzo Napoli ha scritto la storia della borgata di Marinella, dalla fondazione agli anni 80′. Il volume di 128 pagine è illustrato con 202 foto comprendenti immagini d’epoca, antiche piante, documenti e progetti. Sessanta foto sono a colori, altri documenti in bianco e nero. L’opera a cura di Angelo Curti Giardina è stata distribuita da LITHOS edizioni. All’incontro, coordinato da Giuseppe L. Bonanno è prevista la presenza del sindaco Enzo Alfano, del presidente ProLoco, Pier Vincenzo Filardo, il presidente Club per l’Unesco, Nicola Miceli. L’inizio dell’incontro è fissato per le ore 21:00 (ingresso libero).