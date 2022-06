ASCOLTA L'ARTICOLO

Verrà inaugurata questa sera la mostra “Ritorni” di Valeria Arneodo in arte Balìria, una prospettiva sulle ricerche plastiche e sul legame con la sua vita che si snoda fra Trapani e Parigi. Il vernissage si terrà alle 18.30 in via Fardella 301, allo spazio 301. Le opere saranno in mostra fino al 25 giugno

Artista del collettivo parigino 59 Rivoli ,lavora ed espone nella capitale francese dal 2020 dove ha esposto in diverse mostre collettive e in una mostra personale. Alcune sue opere fanno parte di collezioni private in Canada, Stati Uniti, Giappone, Olanda, Italia, Francia, Spagna , Portogallo, Brasile e Inghilterra. Sarà possibile visitare la mostra in Via Fardella 301 a Trapani nello spazio 301 dell’agenzia Pubblicittà.

AUTORE. Redazione