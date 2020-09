Non si ferma la collaborazione tra L’associazione Selinunte Cunta e Canta e il Momentum bio resort. All’interno del prestigioso resort alle porte della borgata marinara verrà organizzata una nuova mostra d’arte contemporanea aperta anche al pubblico.

Questa sinergia scaturisce dal desiderio della prestigiosa struttura turistica di essere aperta al territorio ed essere punto di incontro e scambio non solo per i propri clienti ma anche per gli abitanti del territorio.

Adesso è il momento del pittore Giuseppe Livio. Gli artisti sono stati selezionati dall’Associazione che ha sede a Selinunte ed è impegnata ormai da anni nel territorio con lo scopo di far conoscere al pubblico il panorama dell’Arte contemporanea in Sicilia duemila anni dopo i templi di Selinunte.

“Guardando alla forza delle opere di Livio, lo spazio perde la sua funzione di limite, la sua continuità viene interrotta da segni che esplodono in frammenti che si intersecano invadendo l’orizzonte visivo. Tornano agli occhi le pennellate convulse di Ligabue, la pittura visionaria dalla feroce ironia di Bosch, quella dei segni metafisici di Dalì, tratti di colore che conservano la volontà di dire senza metafore, come liberarsi da se stessi. Le pitture di Livio manifestano il contatto con l’altro da sé, strettamente correlato con la chiara percezione dall’esperienza vissuta nel percorso di vita, che lo spinge ad immaginare, con visionaria fantasia, storie chimeriche, fiabesche, romantiche, che diventano poesia e dialogano con una tensione interiore di sentimenti che cerca chiarezze. Sono voci interiori, testimonianze di solitudine e, allo stesso tempo, di rapporti affettivi, di amicizie, di intese, di armonie…

Sue opere sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private tra cui ricordiamo, dal 2016, l’inserimento nella Collezione Permanente d’Arte Contemporanea della Galleria Regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa presso gli spazi di “Sant’Agostino Contemporanea – SAC”.

MOSTRA PERSONALE – Giuseppe Livio

a cura di Gianfranco Molino e con il patrocinio di Fondazione Antonio Presti – Fiumara d’Arte

GALLERIA MOMENTUM BIO-RESORT / SELINUNTE TP

Dal 12/09/2020 al 10/11/2020