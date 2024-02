Quest’anno, l’industria dell’iGaming sta osservando l’arrivo di giochi altamente sofisticati, progettati per attrarre vari tipi di utenti. Di seguito vedremo le migliori slot vincenti da giocare nel 2024: creazioni che sono più che semplici game, bensì esperienze coinvolgenti, caratterizzate da grafica dinamica, meccaniche accattivanti e trame intriganti.

1) Giga Blast by Red Tiger

Il nuovo titolo di Red Tiger, Giga Blast, trasporta i giocatori attraverso lo spazio con i suoi 6 rulli, 4 file e 50 linee di pagamento. Caratterizzato da affascinanti immagini cosmiche di pianeti ed eventi celesti, il gioco mette in risalto Star Wilds, che attivano la funzione Wild Blast.

Il raggiungimento di tre o più Scatter dà inizio ai giri gratuiti, durante i quali gli Star Wild Blast diventano sempre più comuni. Con un ritorno al giocatore (RTP) del 95,7% e una volatilità eccezionalmente elevata, Giga Blast offre l’opportunità di vincite fino a 13.409 volte la puntata, offrendo una suggestiva esperienza a tema cosmico.

2) Bonanza Falls by Big Time Gaming

Una svolta stagionale su uno dei titoli preferiti: Big Time Gaming presenta Bonanza Falls, una slot 6×7 che migliora la popolare meccanica Megaways con la nuova funzione Megadozer e i simboli Bonus Coin, che emergono spontaneamente durante i giri gratuiti.

Queste monete sbloccano Wild, simboli premium, giri aggiuntivi e moltiplicatori di vincita, portando ad un impressionante potenziale di ottenere premi fino a x93.540 la tua scommessa.

Il suo elevato ritorno al giocatore (RTP) e le sue caratteristiche distintive lo posizionano come un’opzione avvincente per gli appassionati dei classici Bonanza Megaways.

3) Book of Ra Deluxe di Novomatic

Una delle slot più giocate di sempre, ambientata nell’antico Egitto che ha come protagonista un esploratore alla ricerca dei mitici Libri di Ra. Ha 10 linee di pagamento, un RTP del 92,13% e volatilità medio-bassa. Il titolo è caratterizzato da una grafica piacevole e non antiquata, con simboli come l’esploratore, divinità egizie, sarcofagi, carte da poker. Il simbolo speciale Scatter/Wild è il Libro di Ra. Gioca book of ra gratis, le principali funzionalità sono i Free Spins che si attivano con 3 o più Scatter e la funzione Rischio per moltiplicare le vincite.

4) Hellapenos by Thunderkick

Vivi il calore con Hellapenos di Thunderkick, una frizzante slot a 5 rulli che si tuffa in una vibrante scena underground, adornata con immagini dinamiche e colonna sonora energica.

Questo gioco promette un’avventura esilarante con un potenziale di vincita fino a 5.000 volte la scommessa. Introduce Multiplier Wilds e un personaggio Diavolo in espansione per aumentare le vincite. L’eccitazione aumenta durante il round di giri gratuiti, che fornisce giri aggiuntivi e rulli pieni di simboli Wild per un viaggio più intenso.

5) Mega Don Feeding Frenzy by Play’n GO

Mega Don Feeding Frenzy di Play’n GO, l’attesissimo seguito della serie di slot Mega Don, immerge nelle antiche acque dello squalo Megalodonte. Questo gioco vanta 5 rulli, 4 file e 1.024 combinazioni vincenti, adornate con simboli oceanici.

Le caratteristiche di spicco includono il Random Snack Time, che trasforma le icone dei pesci in squali, e gli Shark Feast Free Spins, avviati da Golden Scatters. Questa funzione offre ai giocatori una selezione di varianti di giri gratuiti, ciascuna con diverse frequenze di simboli dello squalo e la possibilità di rinnovare e aggiornare i simboli.

Caratterizzato da vincite frequenti, elevata volatilità e un Return to Player (RTP) del 96%, Mega Don Feeding Frenzy offre un gameplay avvincente con la possibilità di ottenere vincite fino a 20.000 volte la scommessa.

Queste sono solo alcune fra le migliori slot vincenti da giocare nel 2024. Questi giochi sono progettati con una varietà di temi accattivanti, grafica straordinaria e sostanziali opportunità di vincita, soddisfacendo un pubblico diversificato.

AUTORE. Claudia Bianco