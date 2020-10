Domenica 18 e Domenica 25 ottobre 2020 anche il Gruppo FAI di Castelvetrano parteciperà alle “ Giornate di Autunno” uno degli eventi nazionali in cui il FAI ( Fondo Ambiente italiano), con il patrocinio del Ministero dei beni culturali della Regione siciliana, come da tradizione aprirà al pubblico luoghi speciali che sono solitamente chiusi o poco conosciuti.

Il percorso prevede la visita – guidata della Piazza D’Aragona e Tagliavia, l’Aula consiliare di Palazzo Pignatelli, il Teatro Selinus, la Collegiata di San Pietro e le catacombe della Chiesa Madre

In foto due particolari della Collegiata di San Pietro



A fare da ciceroni, secondo la mission del FAI che ha come uno dei suoi obiettivi principali quello di sensibilizzare i giovani alla valorizzazione ed alla salvaguardia del nostro patrimonio storico-artistico, saranno un gruppo di studenti del liceo classico coordinati dalla professoressa Daniela Giancontieri.

Durante le visite saranno accompagnate da momenti musicali a cura di Maria Teresa Clemente, Giuseppe Tamburello, Barbara Barbaresi, Carmine Mandia e del maestro di violoncello Gabriele Maria Ferrante che chiuderà la domenica del 25 Ottobre.

Ci saranno inoltre momenti di intrattenimento con performance e rievocazioni storiche a cura dell’Associazione “SCRUSCIU DI SICILIA” e del “CORTEO STORICO DI SANTA RITA”

Nel rispetto della normativa anti- COVID le visite saranno organizzate in piccoli gruppi; per tanto si consiglia di effettuare la prenotazione sul sito www.giornatefai.it oppure chiamando il numero : 338.56.18.137.

A garanzia del rispetto delle misure di sicurezza ci si avvarrà della preziosa collaborazione della CROCE ROSSA ITALIANA.

Vi aspettiamo numerosi per condividere con gioia i tesori della nostra città !

I siti saranno aperti dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16,00 alle20.00

Graziella Zizzo

Responsabile Gruppo Fai di Castelvetrano