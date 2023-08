ASCOLTA L'ARTICOLO

Un incendio di sterpaglie ha minacciato per quasi un’ora alcune abitazioni di una lottizzazione di contrada Tonnara a Tre Fontane (a confine col territorio di Triscina), che rischia di incendiarsi per la fiamme che bruciavano la macchia verde. L’incendio ha avuto origine qualche ora addietro e, con le folate di vento, ha velocemente raggiunto la zona dove si trovano alcune villette di villeggiatura. La macchia di rovi e sterpaglie ha subito preso fuoco, rischiando di finire tra le case che in quel momento erano occupate da persone. A scopo precauzionale i villeggianti si sono allontanati dalle abitazioni mentre l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, spegnendo le alte fiamme.

AUTORE. Redazione