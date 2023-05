Le abitudini cambiano con il tempo. Soprattutto nel web, un settore che si evolve e si trasforma continuamente. Alla annosa domanda se internet ha cambiato la società o se la società ha cambiato internet è davvero complesso rispondere e questa non è certamente la sede adatta per farlo.

Qui, infatti, proveremo a comprendere quali sono le abitudini degli italiani sul web, con le tendenze che stanno andando per la maggiore e quali stanno crescendo in maniera sistematica.

Aumenta il volume di gioco

Più passa il tempo e più le persone giocano. Del resto, sono davvero tante le opportunità che offre il web anche se, comunque, le slot machine dei casino online sono il gioco preferito dagli italiani e su questo il primato è davvero assoluto.

Proprio perché su internet basta semplicemente aprirsi un conto e attivare un account, sono sempre più le persone che tentano la sorte. Con un volume di affari che raggiunge decine di miliardi di euro. E che, soprattutto, non conosce crisi.

Neppure il Covid-19 prima e la guerra tra Russia e Ucraina poi hanno fermato questo settore.

Chattare

Alzi la mano chi non è neppure in un gruppo su WhatsApp o su Telegram. Gli italiani, infatti, passano sempre più tempo a chattare, facendo le cose più disparate. Ad esempio, i single che sono alla ricerca di un partner sperando che dalle app di dating o da eventuali gruppi in cui vengono inseriti possa nascere l’amore. Oppure sulle app di messaggistica, che piaccia o no, ormai è di default creare un gruppo di lavoro per aggiornare il team e il cliente di come sta andando la situazione.

Si può dire tranquillamente che WhatsApp sia la prima app che l’utente vuole che si scarichi sul proprio smartphone. Se non è la prima, poco ci manca.

Provare a diventare influencer

No, non stiamo denigrando questo mestiere che, nonostante le critiche giornaliere, merita il rispetto che hanno tantissimi altri lavori. Però è un dato di fatto che tante persone provano ad aumentare il numero dei follower in modo, poi, da proporre delle eventuali collaborazioni con aziende.

Si parte dall’avere cibo o vacanze in omaggio a un vero e proprio pagamento a ogni singolo post e storia. E, guardando le cifre che girano, è facile pensare i motivi per cui tanti ragazzi e tante ragazze sognano di divenire degli e delle influencer

Guardano serie tv

La televisione, almeno intesa quella classica, ha perso il suo potere e ormai in sempre più camerette per i ragazzi non c’è la tv. Un segno dei tempi che mostra come tante persone, perfino quelle in età adulta, si siano ‘spostate’ verso altre forme di fruizione di video e immagini.

Come, ad esempio, gli smartphone o i monitor del PC che trasmettono le serie tv in streaming. La televisione, oggi, è on demand e il palinsesto deve tenere conto di questo. Sì, anche la televisione, almeno per quanto è stata concepita fino a ora, è seriamente in pericolo per la rivoluzione digitale.

AUTORE. Claudia Bianco