I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, in servizio congiunto con militari dei Comandi Stazione CC di Marsala e Mazara del Vallo, hanno eseguito dei controlli ad alcune attività commerciali operanti nel settore dei pubblici esercizi volti a contrastare il fenomeno del lavoro nero. I controlli effettuati si sono concentrati sulle attività di ristorazione nelle località balneari della provincia ed hanno visto sottoporre ad accertamenti ben 7 attività tra ristoranti e pizzerie. All’esito del servizio si evidenziano i preoccupanti risultati riscontrati dai Carabinieri, ben 14 lavoratori in nero e 5 irregolari su 52 presenti, a significare che i prestatori d’opera non regolarizzati rappresentano circa il 40% della forza effettivamente assunta e assicurata.

Oltre alle sanzioni pari a 55.000,00 euro sono stati disposti i relativi provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, volte a garantire il rispristino delle condizioni contrattuali con i lavoratori non regolarmente assunti previsti dalla vigente normativa in materia di occupazione.

Tali controlli continueranno nei prossimi giorni su tutto il territorio della provincia.

AUTORE. Redazione