Diaverum è alla ricerca di un medico collaboratore a P.IVA (F/M) su turni per la sede di Castelvetrano. Diaverum è un provider global e, leader di mercato che fornisce cure renali per una migliore qualità della vita, permettendo ai pazienti di vivere una vita normale e gratificante.

“La nostra esperienza – si legge nella nota dell’azienda – nelle cure renali ha più di 25 anni di storia e siamo da sempre all’avanguardia nel nostro settore. Operiamo in 24 paesi , con più di 14.000 dipendenti che si prendono cura di una base di più di 40.000 pazienti”

Questa offerta di lavoro rappresenta un’eccellente opportunità per entrare a far parte di un’organizzazione strutturata, multiculturale, di ampio respiro internazionale. La posizione offre una grande opportunità per sviluppare la propria carriera assistendo e prendendo parte al grande viaggio nel settore dei servizi sanitari

Responsabilità richieste:

Assistere il Direttore Sanitario nella gestione dei pazienti

Scegliere la metodica dialitica idonea, i dispositivi adeguati e personalizzare il trattamento in base allo stato del paziente

Scegliere la terapia assicurando al paziente cure di alto livello

Seguire tutte le situazioni e le questioni mediche che gli vengano sottoposte o che incontra nel prestare la sua opera e, quando si renda necessario, avvalersi di consulenze o procedere al trasferimento del paziente in altre strutture sanitarie

Collaborare con gli infermieri durante l’attacco e lo stacco del paziente nell’attività di sala dialisi.

Effettuare il riesame critico di tutti i referti o delle attività sanitarie della struttura garantendo la qualità e la corrispondenza alle linee guida e alle norme applicabili. Effettuare gli accertamenti medici necessari all’accettazione dei pazienti e completare le formalità previste dal punto di vi sta sanitario.

Preparare, compilare e aggiornare le cartelle cliniche e le registrazioni di specifico ambito medico sanitario per ogni paziente in cura.

Requisiti: Laurea in medicina (la specializzazione in nefrologia rappresenta un plus) Iscrizione albo professionale. Conoscenza della lingua inglese rappresenta un plus.

Inviare la propria candidatura via mail: Hr.Italy@diaverum.com