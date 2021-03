È indetta un’indagine esplorativa al fine di individuare, selezionare ed eventualmente avviare al lavoro, le seguenti figure professionali, da impiegare nelle attività svolte dalla cooperativa sul territorio regionale:

sul territorio di Trapani e provincia:

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico professionale di ASSISTENTE SOCIALE iscritta all’albo con esperienza triennale con Minori Stranieri Non Accompagnati;

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico professionale di EDUCATORE PROFESSIONALE con esperienza triennale con Minori Stranieri Non Accompagnati;

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico di AMMINISTRATIVO con esperienza triennale con Minori Stranieri Non Accompagnati;

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico professionale di ASSISTENTE SOCIALE con esperienza nel settore sociale;

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico professionale di PSICOLOGO con esperienza nel settore sociale;

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico professionale di MEDIATORE INTERCULTURALE con esperienza nel settore sociale;

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico professionale di OPERATORE LEGALE con esperienza nel settore sociale;

 n. 2 risorse a cui attribuire l’incarico professionale di ESPERTO CONTABILE con precedente esperienza nel settore;

 n. 2 risorse a cui attribuire l’incarico professionale di ESPERTO NELL’ELABORAZIONE CEDOLINI

PAGA/GESTIONE RISORSE UMANE con precedente esperienza nel settore;

sul territorio di Catania e provincia:

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico di PSICOLOGO in possesso di diploma di laurea con esperienza nel ruolo educativo svolto presso servizi socio-educativi/riabilitativi di almeno un anno;

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico di MEDIATORE FAMILIARE in possesso di attestato di qualifica con esperienza nel settore di almeno un anno;

 n. 4 risorse a cui attribuire l’incarico professionale di EDUCATORE PROFESSIONALE in possesso di laurea con indirizzo pedagogico o psicologico con esperienza nel ruolo educativo svolto presso servizi socioeducativi/ riabilitativi di almeno un anno;

 n. 4 risorse a cui attribuire l’incarico professionale di ESPERTO DI LABORATORIO in possesso di attestato di qualificazione con esperienza documentabile non inferiore ad un anno;

 n. 4 risorse a cui attribuire l’incarico professionale di ANIMATORE in possesso di attestato di qualificazione con esperienza documentabile non inferiore ad un anno;

 n. 2 risorse a cui attribuire l’incarico professionale di OSA in possesso di attestato con esperienza nel ruolo presso servizi socio-educativi documentabile non inferiore ad un anno;

sul territorio di Messina e provincia:

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico professionale di COORDINATORE in possesso di diploma di laurea in scienze sociali o titolo equipollente;

 n. 9 risorse a cui attribuire l’incarico professionale di EDUCATORE PROFESSIONALE in possesso di diploma di laurea in scienze dell’educazione o titolo equipollente o diploma di scuola media superiore ed esperienza nel settore minori;

 n. 6 risorse a cui attribuire l’incarico di AUSILIARE in possesso di diploma di scuola media inferiore e/o esperienza nel settore minori;

 n. 2 risorse a cui attribuire l’incarico professionale di ASSISTENTE SOCIALE in possesso di diploma di laurea in scienze sociali;

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico di AUTISTA;

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico di ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE in possesso di attestato di qualifica;

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico professionale di INFERMIERE PROFESSIONALE in possesso di diploma di laurea;

 n. 2 risorse a cui attribuire l’incarico professionale di OSA e OSS in possesso di attestato di qualifica;

sul territorio di Agrigento e provincia

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico professionale di ASSISTENTE SOCIALE con esperienza nel settore sociale;

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico professionale di PSICOLOGO con esperienza nel settore sociale;

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico professionale di MEDIATORE INTERCULTURALE con esperienza nel settore sociale;

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico professionale di OPERATORE LEGALE con esperienza nel settore sociale;

sul territorio di Palermo e provincia

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico professionale di ASSISTENTE SOCIALE con esperienza nel settore sociale;

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico professionale di PSICOLOGO con esperienza nel settore sociale;

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico professionale di MEDIATORE INTERCULTURALE con esperienza nel settore sociale;

 n. 1 risorsa a cui attribuire l’incarico professionale di OPERATORE LEGALE con esperienza nel settore sociale;

Condizioni: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad un’indagine esplorativa per favorire la partecipazione e la consultazione di curricula di più risorse, in modo non vincolante per questa Cooperativa, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva selezione di cui trattasi, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

Termini e modalità di presentazione delle domande:

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al seguente indirizzo:

selezionepersonale@societacooperative.com allegando:

– Curriculum Vitae datato, firmato con allegato il documento di riconoscimento;

Si chiede ai candidati di inserire nell’oggetto della mail il seguente testo:

“Candidatura per il ruolo di ______________________ sul territorio di ______________________________”.

Qualora gli interessati vogliano candidarsi per il medesimo ruolo su più territori dovranno mandare 2 o più mail cambiando l’oggetto della mai in relazione ai dati.

Società Cooperativa Badia Grande