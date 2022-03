ASCOLTA L'ARTICOLO

Per la stagione turistica 2022 in Sicilia occidentale, la ditta Manita s.r.l. ricerca le figure di autista (nr. 2) di tour turistici e transfer aeroportuali.

REQUISITI MINIMI

– patente di guida – B

– certificato di abilitazione professionale – KB

– iscrizione all’albo ruolo conducenti presso Camera di Commercio

– buona conoscenza della lingua inglese

– ottima conoscenza della zona e delle principali attrazioni turistiche

– disponibilità a lavorare su turni anche nei weekend

ULTERIORI REQUISITI DI VALUTAZIONE

– seconda conoscenza linguistica

– accompagnatore turistico e/o guida turistica

– esperienza e conoscenza del mondo del turismo

Scadenza dell’invio dei Curriculum Vitae: 17/04/2022.

Modalità: inviando il CV tramite email o messaggio sulla pagina Facebook TRAPANI TOURISM SERVICE. Curriculum privi dei requisiti minimi, di foto, di autorizzazione al trattamento dei dati e non consegnati secondo le modalità indicate non verranno presi in considerazione. Seguiranno colloqui conoscitivi. Assunzione solo dopo adeguata formazione teorica e pratica.

AUTORE. Redazione