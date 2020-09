A seguito delle continue segnalazioni da parte dei cittadini castelvetranesi che da tempo denunciano diverse perdite idriche in alcune vie della città, dove talvolta vi è anche fuoriuscita di liquami dalle condotte, dagli uffici della Direzione VI – Servizi a rete e servizi ambientali – è stato disposto un intervento immediato per risolvere il disagio prima che questo diventi un pericolo di carattere igienico sanitario. La ditta incaricata dal Comune per effettuare i lavori di riparazione della rete idrica e fognaria è la “Santangelo Costruzioni S.r.l.” di Castelvetrano.

Dopo aver effettuato gli appositi sopralluoghi, infatti, dall’ufficio tecnico della VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete” si è constatato che al momento non vi è alcun impresa che abbia un contratto di appalto con l’ente comunale riguardo le opere di manutenzione di questo genere. Per questo motivo, è stata selezionata la “Santangelo Costruzioni S.r.l.” che ha dato l’immediata disponibilità ad iniziare i lavori. L’intervento nel complessivo avrà un peso sulle casse comunali di

€ 3.595,27 (di cui €. 2.946,94 per lavori e fornitura ed €. 648,33 per IVA al 22%) e verrà portato a termine entro i prossimi 10 giorni.