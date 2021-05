Saranno tre le vie cittadine di Castelvetrano interessate dai lavori di manutenzione per i quali il Comune ha stanziato 260 mila euro . Gli interventi riguarderanno il rifacimento del manto stradale nelle vie Ammiraglio Rizzo, Caduti di Nassirya e Rocco Chinnici . L’impegno di spesa è avvenuto grazie all’assegnazione al Comune dei contributi da parte del Ministero dell’Interno, in base al parametro della popolazione. La Giunta ha così stabilito di utilizzare il contributo per eseguire lavori di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale.

L’intervento è stato deciso nelle tre vie, per alcune ragioni precise. La via Rocco Chinnici, l’inverno scorso, è stata interessata da una gravissima criticità nel sistema fognario; la via Caduti di Nassirya, invece, presenta un manto stradale obsoleto; stessa condizione anche per il manto d’asfalto della via Ammiraglio Rizzo. La manutenzione straordinaria – per la quale sarà ora bandita la gara d’appalto – prevede anche l’impiego di un manto d’asfalto con l’aggiunta del polverino di gomma che avverrà tramite il processo “Dry”. Un intervento che garantirà la sostenibilità ambientale delle infrastrutture.