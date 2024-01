Gli Uffici legale, patrimonio e beni confiscati verranno trasferiti presso l’ex Comando della Polizia municipale in piazza Matteotti a Castelvetrano. Sono già iniziati i lavori di ristrutturazione dell’immobile che da anni è chiuso. Dopo il trasferimento degli uffici della Polizia municipale nei nuovi locali comunali di via Campobello, l’immobile sarà ora ristrutturato per ospitare gli Uffici diretti da Francesco Vasile e Maika Giacalone, attualmente ospitati all’interno di palazzo Pignatelli. I lavori dureranno meno di un mese.

AUTORE. Redazione