La piazzetta in legno al porto di Marinella di Selinunte tormenta gli operatori commerciali ma anima anche il dibattito politico. Il consigliere Vincenza Viola (Obiettivo città), Presidente della II Commissione consiliare, ha presentato un’interrogazione consiliare al Sindaco Enzo Alfano per conoscere a che punto sono i lavori di rifacimento della piazza in legno. La Viola ha effettuato un sopralluogo a Selinunte per verificare alcune segnalazioni da parte dei cittadini. E così, nero su bianco, ha scritto al sindaco: «È opportuno verificare la corretta esecuzione dei lavori effettuati in ordine al rispetto dei requisiti di sicurezza, incolumità pubblica e agibilità – scrive la Viola – mettere immediatamente in sicurezza la parte della piazzetta lignea non inserita nel progetto di riqualificazione (lato lido Tukè) in quanto durante il sopralluogo si è rilevata la mancanza di chiusura e transenne». Per la Viola è necessario «verificare se sono stati eliminati gli accumuli di rifiuti» che si trovavano sotto i tralicci di legno.

AUTORE. Redazione