Disagi e rallentamenti. Chi in questi mesi ha percorso il tratto d’autostrada tra gli svincoli di Campobello e Mazara del Vallo si è imbattuto in cambi di carreggiata e rallentamenti nel percorrere, a doppio senso di marcia, alcuni chilometri dell’autostrada. Entro questo mese di luglio i disagi dovrebbero terminare. Il fine lavori del cantiere lo assicurano dall’Anas. Il tratto interessato è tra l’area di sosta Fontanelle (km 101) e il viadotto Delia (km 109 e si tratta di interventi di risanamento profondo della pavimentazione. Dall’Anas chiariscono che è stato rimosso l’intero pacchetto del conglomerato bituminoso nonché la fondazione stradale, per il consolidamento dell’intero corpo stradale. L’investimento complessivo è di circa 3 milioni di euro.

AUTORE. Redazione