In questi giorni non sono passati inosservati a pedoni e automobilisti alcuni mezzi con piattaforme aeree intenti a operare sulla facciata della parrocchia San Giovanni Battista di Castelvetrano. Nessun intervento in emergenza. I mezzi stanno operando nell’ambito del rifacimento della facciata esterna della parrocchia programmato col Bonus facciate. Per i lavori si è deciso di non montare nessuna impalcatura esterna ma di intervenire con l’utilizzo di piattaforme aeree.

AUTORE. Redazione