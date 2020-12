Come già abbiamo raccontato qualche giorno fa, per venti persone impiegate in ASU (attività socialmente utili) nel Comune di Castelvetrano, dal 1° gennaio 2021 si prospetta lo stop al rapporto di collaborazione. Dopo che le venti persone hanno vinto la causa davanti al Tribunale di Marsala (che gli ha riconosciuto il risarcimento di 10 mensilità per ognuno di loro), dentro il Comune si sono preoccupati, soprattutto perché negli anni a venire altre cause simili sarebbero vinte ugualmente, anche dalle altre persone impiegate in ASU che fino a ora non si sono mossi. E il Comune si troverebbe a sborsare soldi per risarcire quanto disposto dal Tribunale.