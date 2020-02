Ha già lasciato il suo alloggio del Campus universitario CCNU di Wuhan, in Cina, la studentessa castelvetranese Laura Turdo, 26 anni, che domattina arriverà – con un aereo militare – all’aeroporto Pratica di Mare. La giovane ha raggiunto il punto di ritrovo indicato dall’Ambasciata italiana a Pechino, e poi da lì trasferita in aeroporto. La Turdo sarà qui sottoposta alle prime visite mediche. E in Italia rientrerà anche il sanvitese Marco Peralta, che si trovava a qualche centinaio di chilometri da Wuhan. Sia la Turdo che il giovane Peralta fanno parte dei 67 italiani per i quali il Governo ha attivato il ponte aereo.

Una volta giunti a Pratica di Mare il gruppo di connazionali provenienti dalla Cina, dopo le ulteriori visite mediche (in aeroporto è stata allestita una stanza di isolamento), saranno trasferiti presso una struttura della caserma Cecchignola, dove trascorreranno 14 giorni sotto osservazione dei medici.