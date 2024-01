La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Laura Bonafede, accusata di favoreggiamento per aver agevolato la latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Secondo i giudici della Corte i rapporti tra Bonafede e Messina Denaro non erano solamente di natura personale, ma coinvolgevano dinamiche associative. La sentenza ha evidenziato il rischio di compromettere le indagini in corso, specialmente quelle relative all’individuazione degli altri fiancheggiatori. Bonafede potrebbe aver comunicato con altre persone e questo potrebbe mettere a rischio l’efficacia delle indagini e portare alla reiterazione del reato da parte di individui ancora sconosciuti che hanno aiutato il boss stragista.

Laura Bonafede, arrestata dal Ros il 13 maggio scorso, è la figlia di Leonardo Bonafede, storico capo della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, nonché cugina di Andrea ed Emanuele Bonafede, il primo che fornì l’alias per l’identità falsa, l’altro indicato come il postino dell’ex superlatitante

AUTORE. Redazione