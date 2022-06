L’attrice Laura Giordani sarà ospite oggi pomeriggio, alle 18,30, presso l’ex monastero delle Benedettine a Partanna, per un’iniziativa dell’associazione “Palma Vitae” e del Comune. La Giordani sarà protagonista di “Donne: plurale universale”: interpreterà cinque donne, cinque aspetti della stessa multiforme realtà. Un legame eterno accomuna queste donne, quello tra madre e figlia. Dalla nascita alla morte, o alle morti, anche freddamente ad altri procurate, risvegliando la Medea che sonnecchia in ogni donna. È uno spettacolo che è un viaggio, un affannoso percorso di ricerca sull’identità, che non può che coincidere con la consapevolezza del proprio destino.