In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus, la direzione strategica dell’Asp di Trapani ha disposto l’attivazione di ulteriori 18 posti di Degenza ordinaria nella rete Covid del territorio che può contare al momento, su complessivi 138 posti di Degenza ordinaria, distinti tra gli ospedali Paolo Borsellino di Marsala e Abele Ajello di Mazara del Vallo, e 36 di Terapia Intensiva a Marsala. L’iniziativa rientra in un più ampio programma di ampliamento dell’offerta per fronteggiare l’aumento della pressione ospedaliera data dall’incremento dei ricoveri.