L’Asd Volley Gibellina 2004 è campione regionale PGS! La prima squadra maschile ha vinto le finali regionali contro l’ASD La Fenice di Catania e da campione provinciale e regionale accede a pieno titolo alle finali nazionali che si svolgeranno in Calabria dall’1 al 4 giugno. Un percorso netto messo in atto dai ragazzi guidati da mister Capo nella stagione 2022/23 che hanno conquistato con numeri da record il campionato provinciale PGS Trapani: 6 vittorie su 6 gare, 18 set vinti e solo 1 perso. Un punto di partenza per la squadra composta da giovani e veterani della pallavolo gibellinese cresciuti nel vivaio della Volley Gibellina che ha ripreso la propria attività con l’obiettivo di riportare ai fasti di un tempo il movimento pallavolistico locale. La Dirigenza è costituita quasi interamente da giovani ragazzi che, attraverso lo sport, cercano di rappresentare al meglio il proprio paese. La società ha garantito al settore giovanile, sia per il settore maschile che femminile, di raggiungere in questi due anni obiettivi di organizzazione e competenze, con significativi valori educativi e di crescista personale degli atleti. Le attività svolte hanno mirato a fornire ai giovani atleti un’occasione di crescita, ponendo gli allenatori dell’ASD Volley Gibellina al fianco di genitori e insegnanti come figure di riferimento, senza alcuna pretesa di sostituzione. In attesa delle finali nazionali, dunque, il sodalizio belìcino si avvia alla conclusione di una stagione che è stata sicuramente vincente, non solo per i risultati sportivi positivi: oggigiorno vincere è migliorarsi, è il confronto costruttivo, il sorriso delle piccole atlete; vincere è avere dirigenti volontari preziosi, che sacrificano il loro tempo libero per il bene della pallavolo, ovvero la volontà di fare lo sport per lo sport, principio che ha sempre mosso l’ASD Volley Gibellina 2004.

AUTORE. Redazione