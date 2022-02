ASCOLTA L'ARTICOLO

Quasi 3 mila persone controllate, 9 indagati, 42 treni e 14 veicoli ispezionati e 314 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: è questo il bilancio delle principali attività di controllo nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022 dalla Polizia ferroviaria in tutta la Sicilia. Nel periodo in esame si è svolta anche la prima operazione dell’anno «Stazioni Sicure», che ha visto gli agenti della Polfer, con l’ausilio delle unità cinofile nelle stazioni di Palermo, Catania, Messina, effettuare controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione

Una famiglia di origine tunisina composta da 7 persone, tra i quali due minori di 5 e 3 anni, allontanatasi da un centro di accoglienza di Castelvetrano, è stata rintracciata. Il nucleo familiare è stato fermato dagli agenti della Polfer di Palermo mentre cercava di salire a bordo di un treno diretto a Roma senza essere in possesso del greenpass. Dopo gli accertamenti la famiglia è stata riaffidata alla struttura di provenienza.

AUTORE. Redazione