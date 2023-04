Il gioco d’azzardo esiste in Italia da svariati anni, risale addirittura ai tempi dell’Impero romano. Considerato uno dei paesi più liberali, in Italia è normale che il gioco d’azzardo sia ancora legale, anche se non è sempre stato così.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è l’autorità statale che gestisce tutte le forme di gioco d’azzardo nel paese. Le cose sono andate bene per l’industria nel 2006 quando il paese ha introdotto una legislazione che permetteva una varietà di servizi di scommesse sportive da offrire online e in negozi fisici. Nel 2007 è arrivata la Legge Finanziaria, che ha ulteriormente regolamentato il gioco d’azzardo online per consentire i tornei di poker.

Nel 2009 è arrivato il vero cambiamento con il Decreto Abruzzo. Questo è stato un grande passo avanti, in quanto sono stati permessi giochi di fortuna a quota fissa e ulteriori tornei di poker e di gioco in rete. Ora, ci sono oltre 200 siti di gioco d’azzardo disponibili in Italia, di cui 150 sono casinò online. Una misura legislativa più recente è stata introdotta nel 2019: il divieto totale di pubblicità in tutti i settori.

Fino a poco tempo fa, c’erano 4 casinò fisici in Italia. Nel 2018, il Casinò di Campione è fallito e ha chiuso ufficialmente i battenti all’inizio del 2019. I restanti 3 continuano a lottare contro le difficili vicissitudini economiche degli ultimi anni.

Dal 2017 al 2019, l’importo medio scommesso annualmente, esclusi i giochi d’azzardo online, è di circa €74,76 miliardi. L’importo medio vinto dai giocatori d’azzardo ogni anno durante lo stesso periodo è di circa €57,27 miliardi.

Il gioco d’azzardo online porta meno ricavi al paese in quanto si giocano importi minori nei casinò online italiani. L’importo medio scommesso nello stesso periodo di tempo è di € 31,62 miliardi all’anno, mentre l’importo medio vinto dai giocatori ogni anno è di circa € 29,97 miliardi. Il ricavo lordo medio di gioco per il gioco d’azzardo online è di circa € 1,657 miliardi all’anno, con il 2019 che è stato un anno prosperoso con un GGR di € 1,8 miliardi.

Durante questo periodo di tempo, l’Italia ha ottenuto una media annuale di 10,7 miliardi di euro derivanti da attività legate al gioco d’azzardo. Le più alte entrate per quel periodo sono state registrate nel 2019, con un totale di 11,4 miliardi di euro.

Il mercato italiano vede un aumento del gioco d’azzardo online nel 2020

Il mercato del gioco d’azzardo italiano ha dimostrato di essere resiliente nonostante i tempi difficili dovuti al Covid-19. Le partite di sport live, uno dei principali contribuenti del settore, sono assenti a causa del virus.

All’inizio di marzo 2020, tutti i campionati sportivi sono stati cancellati e le sale scommesse sono state chiuse. Naturalmente, il GGR dalle scommesse sportive è diminuito drasticamente. Questo settore ha generato circa 71 milioni di euro nel 2020, mentre nel 2019 il GGR ha superato i 106 milioni di euro.

In contrasto con questo, il mercato del gioco d’azzardo online è fiorito. Il mese seguente, i tornei di poker online hanno portato più del doppio del GGR dell’anno precedente di 7,2 milioni di euro, raggiungendo oltre 16 milioni di euro. A marzo 2019, i casinò online hanno registrato ricavi per 72,6 milioni di euro. Quest’anno, i casinò online hanno generato un GGR di oltre 92 milioni di euro.

Ulteriori aumenti sono tracciati nei mesi successivi, poiché i casinò online hanno contribuito con 70 milioni di euro a maggio 2019, mentre a maggio 2020 hanno portato un totale di circa 105,5 milioni di euro in GGR. Il reddito dei casinò e delle slot mostra un aumento del 45,8% su base annua ad aprile. Le cifre mostrano che su base mensile c’è un aumento del 4,5%.

Il reddito derivante dai tornei di poker ha registrato gli aumenti più eclatanti. Con un aumento del 135% a maggio, il settore porta oltre 20 milioni di euro in GGR rispetto ai 16,10 milioni di euro del mese precedente. Anche i guadagni del poker cash sono aumentati, raggiungendo oltre gli 11 milioni di euro rispetto ai 9,9 milioni di euro del mese precedente.

Anche se le scommesse sportive sono diminuite drasticamente, non sono completamente assenti. Ad aprile 2020, le entrate sono state di 20,90 milioni di euro, meno della metà dell’importo del mese precedente che aveva già subito una drastica diminuzione nel corso del mese di febbraio.

Il futuro del mercato del gioco d’azzardo in Italia

Il mercato del gioco d’azzardo in Italia, come in altri paesi, ha subito un forte calo nel 2020, con il settore sportivo che è stato la vittima più grande dell’industria. Per finanziare il recupero dello sport nel paese, il governo italiano ha introdotto una tassa del 0,5% sulle giocate degli operatori di scommesse sportive, sia online che nei locali.

Il Ministero delle Finanze italiano mira a generare 40 milioni di euro entro la fine del 2020 e salire a 90 milioni di euro entro la fine del 2021. Queste somme devono essere raggiunte attraverso l’implementazione fiscale che deve essere pagata su base trimestrale fino a dicembre 2021. L’idea è di distribuire i soldi per affrontare questioni urgenti nel sistema sanitario del paese, fornire supporto ai datori di lavoro, aiutare l’economia a riprendersi dal colpo seguente la pandemia e assistere nelle attività sportive nel paese.

Gli operatori di scommesse sportive online e fisici italiani trovano la nuova tassa un colpo ancora più duro dopo il periodo già difficile che stavano vivendo. Senza contare il divieto di pubblicità introdotto nel 2020. Alcuni trovano la tassa inappropriata e insostenibile a causa delle entrate già in diminuzione. Moreno Marasco, presidente di LOGiCO, fa notare che l’1% di tassa sulle giocate equivarrebbe al 20% di tasse sul ricavo lordo di gioco. Aggiungendo che all’attuale tasso del 24%, il settore del gioco d’azzardo pagherebbe il doppio delle tasse.

AUTORE. Claudia Bianco