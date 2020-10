La pandemia da Coronavirus ha già causato oltre un milione di morti in tutto il Mondo. In questi mesi è cresciuta molto l’attenzione verso i sistemi di protezione personale e la sanificazione degli ambienti. In questo contesto l’azienda Home Global Technology di Verona ha lanciato sul mercato innovativi sistemi per la purificazione dell’aria e la depurazione delle acque.

Proprio in questi giorni, a Marinella di Selinunte è stato consegnata la prima unità del dispositivo Zefiro Ultra prodotto proprio dall’azienda veneta fondata da Cristian Vicentini e distribuito nella Sicilia occidentale da un team di commerciali (Peppe Patti, Nicolas Dantoni, Alessio Signorello, Federico Barresi, Salvatore Campofelice).

Il Dr. Salvino Gancitano nel comprendere l’importanza di offrire ai clienti della propria farmacia un ambiente il più sano possibile si è affidato proprio alla Home Global Technology per l’installazione di questo innovativo purificatore d’aria che non rilascia odori in ambiente e studiato per far fronte alle esigenze di trattamento dell’aria in casa o in ambienti di lavoro.

Zefiro Ultra si avvale infatti di una tecnologia innovativa capace di sanificare l’aria nell’ambiente, attraverso l’utilizzo di un sistema combinato di filtrazione molecolare a quattro stadi per un ambiente privo di polveri e particelle nocive.

Una ricerca scientifica ha dimostrato che ogni giorno 900 milioni di virus per metro quadro si depositano sulla superficie del nostro pianeta: la maggior parte di essi non ha alcun effetto sulla salute dell’uomo, anzi, sono essenziali per la sopravvivenza.

Un’azienda innovativa ma anche attenta al territorio e di chi ha più bisogno. La Home Global Technology donerà all’AIAS di Mazara Del Vallo un sistema di sanificazione per regalare “aria sicura” agli ospiti della struttura. Tramite della donazione è Mia Asaro.

Per info: 379 184 7623

www.homeglobaltechnology.it