L’A.N.P.S., Associazione Nazionale Polizia di Stato, in occasione del decennale della Costituzione della Sezione di Castelvetrano, ha organizzato per sabato 3 dicembre, alle ore 21,00, un Concerto dell’ensamble “Movie Group”. L’evento si terrà all’Hotel Althea, nella via Caduti di Nassirya, presso lo svincolo A29, Castelvetrano. L’ingresso è libero e rivolto a tutti.

AUTORE. Redazione