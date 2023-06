ASCOLTA L'ARTICOLO

Il motoveliero “Croce del Sud”, capitanato dal docente Gaspare Agate, è tornato a Pantelleria per gli esami di Stato. Con gli esami di quest’anno sono tornati i commissari esterni e il professor Agate, docente del Liceo classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano, è stato nominato commissario di Italiano e Latino presso il Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane di Pantelleria.

Vista la sua grande passione per il mare e per la vela, il docente ha voluto replicare l’esperienza già vissuta nel 2017. E così, in solitario, ha preso il largo con rotta sull’isola. Il motoveliero “Croce del Sud” si trova al momento ormeggiato presso la darsena Esposito nel porto di Pantelleria e assolve anche la funzione di boathouse. “Il mio è un mezzo di trasporto sicuramente insolito – commenta il docente – mi permette di far incontrare le mie due grandi passioni: la scuola e il mare”.

AUTORE. Giacomo Moceri