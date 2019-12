Riuscire a capire qualcun altro senza parlare svilupperà in noi una maggiore empatia, ed inoltre non ci si sentirà mai soli.

Il nostro amico a quattro zampe diventerà il nostro porto sicuro, così come noi lo saremo per lui, la sua compagnia, non ci farà mai conoscere la solitudine e in un modo o nell’altro costruiremo un rapporto con lui unico, fatto di momenti e rapporti che possono sfociare anche nel sociale, portando a conoscere altre persone anche solo per condividere la vostra passione comune.