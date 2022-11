ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche quest’anno i dati della ricerca EDUSCOPIO (ed. 2022- Fondazione Agnelli) promuovono l’impegno dell’IPSEOA “TITONE” di Castelvetrano e di tutto il personale Docente e ATA, decretando il titolo di scuola (indirizzo Professionale) con il miglior tasso di occupabilità, pari a 33,21% nella zona del nostro territorio, da Marsala a Sciacca.

L’Indice di Occupazione dei diplomati rivela qual è la percentuale degli occupati cioè degli studenti diplomati che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento del diploma. Viene, dunque, valutata la capacità formativa della scuola in termini di inserimento lavorativo dei diplomati.

Il risultato specifica che un terzo degli studenti diplomati all’IPSEOA Titone trova lavoro entro 9 mesi (l’attesa media per un primo contratto significativo è di soli 279 giorni). Si tratta, per il 23,4%, di contratti a tempo indeterminato, per il 18,7% di contratti di apprendistato, per il 58% di contratti temporanei.

La missione principale degli istituti professionali è proprio quella di fornire competenze adeguate e immediatamente spendibili in termini lavorativi, curando in particolare la delicata fase di avvicinamento e ingresso al mondo del lavoro (transizione scuola-lavoro). E’ un obiettivo pienamente raggiunto dall’Istituto che si conferma dimostrare una pregnante capacità formativa ai fini dell’inserimento lavorativo, con ottimi risultati in termini di occupazione e ridotti tempi di attesa per la prima occupazione significativa.

