Quattro laboratori per preparare i “professionisti del futuro” in un settore sempre in crescita, seppur le crisi periodiche non mancano. Quello del turismo, dati alla mano, si riconferma una delle fette più redditizie dell’economia italiana e non solo. E in questa direzione gli Istituti alberghieri sono i luoghi dedicati alla formazione proprio dei futuri professionisti che dovranno occupare i ruoli chiave nei diversi ambiti del turismo. L’Istituto Alberghiero “Virgilio Titone” di Castelvetrano sul territorio della Valle del Belìce rappresenta un punto di riferimento nel panorama dell’offerta scolastica.