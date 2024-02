All’interno del Beer and Food Attraction del complesso fieristico di Rimini, si stanno svolgendo in questi giorni, i Campionati della Cucina Italiana, una competizione culinaria nazionale organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC). La prestigiosa rassegna, iniziata lo scorso 18 febbraio si concluderà domani, martedì 20 febbraio. Gli studenti dell’alberghiero ” V. Titone”’ di Castelvetrano, individuati e selezionati a seguito di gare culinarie interne all’istituto, prendono parte a diverse edizioni ed in particolare:

Il prof. Caruso Giuseppe in qualità di senior e lo studente Ranauro Alessandro in qualità di junior per la competizione ” Mister Box”

il prof. La Bella Salvatore in qualità di senior e gli studenti Benenati Damiano e Ottoveggio Giuseppe in qualità di junior per la categoria ” Street Food”

il prof Caruso in qualità di coach e gli studenti Ferranti Giuseppe e Alecsandro Apetroae in qualità di tutor per la gara Contest dedicata ai ragazzi speciali.

Anche lo studente Giambalvo Michele parteciperà all’evento come junior del team supporter. “I Campionati della Cucina Italiana rappresentano per i nostri studenti una occasione importante di crescita professionale e un banco di prova volta a rafforzare ancor di più le competenze già acquisite” dichiara la Dirigente Scolastica Rosanna Conciauro, che si augura di potere ripetere anche con queste squadre il successo già raggiunto con la precedente edizione.

AUTORE. Redazione