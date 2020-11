Dopo le critiche mosse dal consigliere comunale Rosy Milazzo, ora anche Angelina Abrignani di Fratelli d’Italia non risparmia il sindaco Enzo Alfano dal criticarlo per le sue mosse politiche. Il bluff delle consultazioni con l’opposizione per poi, alla fine, nominarsi gli assessori in quota M5S, non è proprio piaciuto a nessuno delle forze politiche che siedono tra gli scranni dell’opposizione. Compresa Angelina Abrignani che, ancora quando si parlava di nuove nomine, ha chiesto al sindaco di azzerare la Giunta e nominare una squadra assessoriale fatta di tecnici fuori i partiti. Il sindaco Alfano, come le cronache politiche raccontano, ha fatto diversamente.