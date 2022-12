ASCOLTA L'ARTICOLO

L’azienda Visual di Castelvetrano cerca figure da integrare nel proprio team. Con sede operativa a Castelvetrano in Viale Europa, l’azienda ha una posizione di leadership nel settore del re-branding degli impianti di carburante e degli allestimenti per la GDO.

In questo momento, l’azienda sta cercando una figura commerciale, da inserire nell’organico, che si occupi della vendita di prodotti per la comunicazione visiva (es. insegne a lettere scatolate e prodotti decorati tramite tecnica a stampa diretta ecc). Eventuale esperienza pregressa nell’ambito delle vendite costituirà titolo preferenziale. Retribuzione prevista: fisso + provvigioni. Azienda seleziona inoltra un grafico con esperienza da inserire nel proprio organico. Fra i requisiti è richiesto percorso di studi affine al ruolo che si andrà a ricoprire, conoscenza dei principali software di grafica e aver maturato esperienze lavorative in campo analogo.

La sede di lavoro è a Castelvetrano. La residenza in comuni limitrofi costituirà titolo preferenziale. I cv privi dei requisiti sopra indicati non verranno presi in considerazione. Gli interessati posso inviare il Curriculum Vitae all’indirizzo email: info@visualimpactsrl.com.

