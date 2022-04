ASCOLTA L'ARTICOLO

L’azienda Visual di Castelvetrano cerca figure da integrare nel proprio team. Con sede operativa a Castelvetrano in Viale Europa, l’azienda ha una posizione di leadership nel settore del re-branding degli impianti di carburante e degli allestimenti per la GDO.

Seppur giovane, la Visual può appoggiarsi su una ben strutturata officina di carpenteria metallica, che sviluppa l’intero processo produttivo al proprio interno, realizzando manufatti in ferro, alluminio, compositi e diversi materiali plastici, inoltre, grazie a mezzi propri come gru, piattaforme aeree e pantografo elevatore è in grado di gestire l’intero processo di installazione.

L’azienda, oltre ad aver gestito progetti per clienti quali FGS Carburanti, Sallemi Carburanti, Nobile oil s.p.a, Di Benedetto Carburanti e molti altri, ha, poi, concluso due accordi quadro con Conad ed Eos srl per l’allestimento e il rebranding di diversi punti vendita Conad e impianti a marchio Q8 su tutto il territorio Siciliano.

La tensione verso il continuo miglioramento ha recentemente portato la Visual ad aprire nuove posizioni lavorative. Ecco le figure ricercate: Un fabbro con esperienza nella saldatura a filo; Un elettricista con esperienza in installazione di impianti elettrici civili; Un verniciatore con esperienza in tecniche di verniciatura sia a rullo che a spruzzo; Due installatori di carpenteria metallica; Un installatore di insegne pubblicitarie; Un grafico con conoscenza dei principali software di grafica (suite adobe).

Gli interessati posso inviare il Curriculum Vitae all’indirizzo email: info@visualimpactsrl.com.

AUTORE. Redazione