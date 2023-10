La parola yoga deriva dalla radice sanscrita “Yuj” che significa Unione. Lo yoga è generalmente inteso come quell’insieme di pratiche che portano l’individuo a unire le sue tre dimensioni: fisica, spirituale ed energetica. Inizia così il percorso di Luca, castelvetranese di origine, volato a Milano parecchi anni fa, e dopo una frenetica vita divisa tra lavoro e caos cittadino, ha deciso di fermarsi per riscoprire una pratica troppo conosciuta nel nome poco nella sua vera essenza.

Nei prossimi mesi continuerà i suoi studi in scuole ed ashram tra India e Nepal, deciso poi a tornare a Castelvetrano dove intende avviare dei corsi di Yoga e meditazione anche per la terza etá.

Luca Valenti 48 anni, pratica yoga da alcuni anni, ma negli ultimi 3 ha sentito il bisogno di approfondire lo studio di asana e pranayama (posizioni ed esercizi di respirazione) frequentando la scuola del rinomato maestro Maurizio Morelli ( praticante d piu di 50 anni ed insegnante e formatore da più di 30).

Ottenuto la certificazione di insegnante di Hata Yoga e di Yoga per la terza etá; ha praticato meditazione in diversi centri di Milano e partecipato a diversi ritiri in montagna di vipassana (la versione originaria indiana di ciò che adesso si chiama mindfulness). Ció che ha studiato e praticato negli anni è lontano dall’ idea ormai comune che vede lo yoga come forma di ginnastica più o meno estrema.

“Per raggiungere salute, calma, pace e consapevolezza non c’è assolutamente bisogno di riuscire a toccarsi i piedi con mani. Lo yoga, è una disciplina psicosomatica che tende a ricostituire l’ unione tra la mente il corpo e il -tutto-” ci tiene a sottolineare Luca,

Una pratica che attraverso la continua auto osservazione e consapevolezza del corpo durante le asana e tramite il controllo del respiro prima e la meditazione dopo, può portare alla capacità di ottenere stati mentali dove dimora la pace e la tranquillità, dove non esiste lo stress, e cosa più importante, riuscire, con la pratica assidua, a riportare questi stati mentali nella vita quotidiana anche al di fuori della pratica.

“Lo yoga è molto pericoloso, si rischia di diventare una persona nuova e cambiare vita” A. Stipo

E’ davvero un’idea straordinaria per Luca iniziare un nuovo percorso, lì dove aveva deciso di andar via, dalla sua terra, investendo in una pratica che gli auguriamo molti possano abbracciare.

AUTORE. Patrizia Vivona