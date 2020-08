Negli anni ’40 c’è stato un tentativo di installare una tonnara nel mare di Selinunte ma l’operazione non ha avuto successo, probabilmente a causa delle correnti. Lo testimoniano alcune foto di una mostra allestita presso l’Hotel Admeto di Selinunte. In una di queste si vedono un gruppo di operai che, sulla spiaggia dell’Acropoli di Selinunte, trasportano una grossa ancora (di quelle usate appunto per ancorare le tonnare). Un’altra grande ancore è ancora visibile nel mare selinuntino.

L’inaugurazione della mostra è fissata per le ore 18:00 di martedì 18 agosto nella sala convegni dell’Hotel Admeto a Marinella di Selinunte. Interverranno l’imprenditrice Cristina Torrente, il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, l’etnoantropologo Isidoro Passanante, l’imprenditore Nino Castiglione ed il ricercatore CNR Vincenzo Maccarrone. La mostra rimarrà aperta dal 18 al 28 agosto dalle 18:00 alle 21:00