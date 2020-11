La Tari 2020 i castelvetranesi la dovranno pagare in tre rate, da ottobre a dicembre. L’opposizione, invece, aveva fatto un’altra proposta e, cioè, congelare per il 2020 le tariffe del 2019, in attesa di un ulteriore miglioramento del tasso di differenziata per accedere ai contributi erogati ai Comuni virtuosi e consentire di utilizzare i fondi previsti per l’emergenza Covid per sostenere le attività e le imprese messe in ginocchio. Nulla s’è fatto di tutto questo. «Perché il sindaco è rimasto sordo a queste nostre proposte?», è quello che si chiedono ancora i tre consiglieri di “Obiettivo città”.