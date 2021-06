Nei giorni scorsi è stata riconsegnata al Museo civico di Castelvetrano la Stadera Bizantina, data in prestito alla Fondazione Federico II, Ente di Diritto Pubblico – Assessorato Regione Sicilia, con sede in Palermo, in occasione della mostra “Terracqueo Storie del mare Mediterraneo”, allestita presso le sale “Duca Di Montalto”, all’interno del Palazzo Reale di Palermo. Il prezioso reperto era stato dato in prestito, oltre che nell’ottica della collaborazione fra Enti, nella consapevolezza del valore scientifico dell’evento, di respiro internazionale, che certamente ha contribuito a favorire la divulgazione dello stesso, rinvenuto in uno specifico habitat qual è il “Mare”.