Capita spesso di sentir parlare di Casino Online AAMS, ma cosa significa la sigla AAMS? Non tutti sanno che questo acronimo racchiude alcuni significati a dire poco fondamentali: significa per esempio sicurezza, ma anche pieno rispetto delle leggi stabilite dal Governo Italiano in fatto di gioco d’azzardo legale e regolamentato.

Curiosi di sapere come riconoscere i casinò con licenza AAMS e di scoprire il valore fondamentale di questa certificazione? Queste e tante altre domande stanno per trovare una risposta.

Perché scegliere solo i Casino Online AAMS e cosa significa questa sigla

C’era una volta l’AAMS, sigla che indicava l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, un’ente fondato dal Governo Italiano nel 1927 e subordinato al Ministero delle Finanze che ha operato fino al 2001 quando, per la precisione il 1° gennaio, è stato sostituito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (conosciuta con l’acronimo ADM): due sigle, due agenzie, un solo significato.

Il senso della sigla AAMS prima e ADM poi non è cambiato, confermano entrambe che una determinata realtà sia in linea con le leggi stabilite dal Governo Italiano: nel particolare parlando di casino online AAMS (o appunto ADM) si indicano quei siti online autorizzati dal Governo per operare sul mercato italiano garantendo agli utenti il pieno rispetto di tutte le leggi in fatto di gioco d’azzardo autorizzato.

In pratica scegliere un casino AAMS / ADM significa scegliere una piattaforma capace di offrire tutte le maggiori tutele esistenti in termini di sicurezza, oltre al fatto che il Governo ne tuteli tutti gli utenti anche dal punto di vista legale nel caso dovessero trovarsi davanti ad un contenzioso contro la piattaforma stessa.

Per meglio comprendere l’importanza della licenza AAMS / ADM basta pensare che dal 1927 in poi tutte le lotterie nazionali come la Lotteria Italia, tutti i giochi da ricevitoria come Totocalcio, Lotto, Enalotto e Totip, tutti i Gratta e Vinci e tutte le altre possibili forme di gioco d’azzardo più famose siano prodotti autorizzati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato prima e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poi.

In Italia il gioco d’azzardo è ovviamente legale, ma è soggetto a parecchie restrizioni tutte rivolte alla tutela della sicurezza dei giocatori, per questo le realtà da poter considerare come sicure e legali sono solo quelle che agiscono a fronte di questa licenza: l’AAMS e l’ADM hanno in pratica il doppio ruolo di convalidare la conformità di una realtà di gioco così da poterla autorizzare attraverso la sua licenza, per poi verificarne costantemente le attività così da garantire che questa conformità rimanga tale anche in seguito.

Per quanto a questo punto sia sicuramente già chiara la ragione per cui risulti fondamentale scegliere sempre un casino AAMS, vale la pena ribadire il concetto in modo inequivocabile: utilizzare i giochi di un casino online (o un qualsiasi altro tipo di contenuto d’azzardo) con la licenza AAMS / ADM significa garantirsi la piena tutela da parte del Governo Italiano, mentre tutti i siti ed i contenuti non autorizzati da questa licenza rappresentano semplicemente un rischio.

Che cos’hanno di diverso i Casino Online AAMS / ADM?

Trovare i siti autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è piuttosto facile, basta fare riferimento ad una lista Casino Online AAMS/ADM come quella proposta nell’introduzione di questo articolo, ma è prima di tutto importante rendere chiare le caratteristiche più importanti che contraddistinguono questi siti e quali ne siano i vantaggi per i giocatori.

La licenza AAMS / ADM ha effetto praticamente su tutte le aree più importanti tra quelle che compongono i servizi di uno sito di gioco online, un effetto capace di tutelare i giocatori in un numero enorme di ambiti differenti nei quali la sicurezza dell’utente potrebbe venire minacciata in vario modo.

Quali sono i maggiori effetti della licenza AAMS / ADM sui diritti dei giocatori italiani?

Giochi – i software presenti su un sito munito di licenza AAMS / ADM (siano essi slot machine, roulette o qualsiasi altro tipo di gioco) rispettano delle percentuali minime per le vincite che risultano essere a vantaggio dei giocatori, questo sia che si parli di giochi “normali” come appunto le slot machine che se si parli dei giochi in diretta contenuti nella sezione casino live del sito;

Provider – i provider fornitori dei software sono realtà conosciute all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e producono i loro giochi già prevedendo il rispetto delle linee guida imposte all’agenzia;

Bonus – i bonus (siano essi bonus di benvenuto, bonus senza deposito, bonus deposito, free spin, jackpot, giocate gratis, bonus di gioco o quant’altro) devono rispettare dei requisiti di scommessa massimi che garantiscano ai giocatori la possibilità di poterli rispettare;

Vincite – le vincite ottenute sui siti ADM / AAMS devono poter essere liquidabili in modo semplice e sicuro;

Piattaforma mobile – anche la realtà mobile per giocare da smartphone deve godere degli stessi standard di sicurezza;

Metodi di pagamento – i siti con questa licenza devono rendere disponibili metodi di pagamento per effettuare in modo comodo, rapido e sicuro ogni deposito e prelievo;

Registrazione – in ogni sito autorizzato la procedura di registrazione di un nuovo conto deve essere rapida e sicura, garantendo agli utenti la piena tutela dei dati personali registrati;

Termini e condizioni di utilizzo – più in generale i termini e le condizioni di utilizzo di un sito con licenza ADM / AAMS devono essere chiari ed espressamente riportati nell’home page della piattaforma.

C’è però un’ultima caratteristica peculiare dei migliori casino online AAMS / ADM, un “dettaglio” che a maggior ragione risulta essere fondamentale da considerare quando arriva il momento di scegliere su quale sito effettuare la registrazione: giocare sui migliori siti muniti di questa licenza significa scegliere una piattaforma che promuove la campagna Gioca Responsabilmente, un programma rivolto alla sensibilizzazione della tematica della ludopatia.

Giocare sicuri significa anche mettersi al riparo dal rischio della dipendenza da gioco d’azzardo, patologia che sta dilagando in sempre più modi dando adito a notizie come questa: comunque la si giri ai nostri giorni scegliere un casino AAMS / ADM dovrebbe essere semplicemente una condizione indispensabile, per questo è sempre consigliabile fare visita a più di una recensione e verificare personalmente la presenza di questa licenza prima di decidere di fare la propria registrazione su di un qualsiasi sito web di gioco online.

AUTORE. Claudia Bianco