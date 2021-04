In occasione della Settimana dell’autismo, l’I.C. Capuana-Pardo di Castelvetrano ha sensibilizzato e coinvolto i suoi studenti alla partecipazione ad un evento in cui ciascuno di loro ha espresso le sue emozioni e riflessioni sul tema dell’autismo.

In un periodo così complesso e drammatico come quello che stiamo vivendo, la scuola assume un ruolo fondamentale nel farsi portavoce del diritto all’inclusione, sostenendo in tal modo le persone con autismo e le loro famiglie. Questo sostegno diventa condivisione e conoscenza sul mondo dell’autismo, non dimenticando mai come conoscere significhi comprendere ma ancora di più vivere questo mondo.

L’evento ha avuto luogo nello spazio esterno della scuola nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19, coinvolgendo alcune classi dell’Istituto, che hanno dato un loro piccolo ma significativo contributo alla sua realizzazione. A dare inizio all’evento è stata la Dirigente, Prof.ssa Anna Vania Stallone che ha sottolineato come i simboli utilizzati dai ragazzi nei lavori esposti durante la manifestazione, quali le tessere di un puzzle ed i palloncini blu, siano espressione di una società in cui vivere insieme significa armonia, rispetto, solidarietà e consapevolezza di come ognuno ne sia parte integrante. Il colore blu rappresenta la speranza che ognuno di noi possa comprendere e capire come l’autismo non sia un mondo a sé ma una realtà che tutti dobbiamo conoscere ed incontrare in maniera rispettosa.

Successivamente alcuni alunni si sono esibiti in performance canore, letture di riflessioni espresse in forma di pensieri personali, cartelloni corredati di immagini e poesie. A conclusione della manifestazione è stato realizzato un balletto significativo con una coreografia in cui il movimento delle mani, l’ondeggiare dei corpi ed i sorrisi hanno dato vita ad un’unica nota che ciascuno con il proprio ritmo ha reso melodia unica e speciale. Questo evento è stato possibile anche grazie all’importante lavoro che lo ha preceduto e che ha visto una forte partecipazione ed un significativo coinvolgimento degli alunni di tutti i gradi del plesso nella realizzazione di cartelloni e lavori multimediali di vario tipo.

I ringraziamenti vanno alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Vania Stallone e a tutto lo Staff per la sensibilità verso il tema dell’autismo e delle pari opportunità, a Patrizia Salvo che ha curato le coreografie del balletto e a tutti gli insegnanti curriculari e di sostegno che si sono spesi per sensibilizzare gli alunni nell’acquisire consapevolezza rispetto alla tematica, a Maria Scalia, funzione strumentale per l’inclusione ed il benessere, alle insegnanti Di Miceli Grazia, Dolce Giovanna e Piazza Grazia Maria, a Lo Piano Rametta Giovanna, al personale ATA e alla DSGA per il supporto attivo e l’impegno profuso per rendere la nostra scuola un autentico luogo di crescita e pari opportunità.

Addetto stampa IC Capuana/Pardo

Lara Rizzo